برشلونة يتعرض للهزيمة على يد أوساسونا في الدوري الإسباني





استطاع فريق الكرة الأول بنادي أوساسونا الفوز على نظيره برشلونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آل سادار" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الليجا.

سجل ثنائية أوساسونا اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 18 وبراين زاراجوز في الدقيقة 28 في الشوط الأول من أحداث اللقاء.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 72 عزز أوساسونا تقدمه بالهدف الثالث عن طريق انتي بوديمير من ضربة جزاء بعد عرقلة من جانب سيرجي دومينجيز.

ونجح أوساسونا في تعزيز تقدمه بالهدف الرابع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من جانب أبيل بريتونيس ليفاجئ بينيا الذي لم ينجح في التعامل مع الكرة بالدقيقة 85.



وفي الدقيقة 89 نجح برشلونة في تقليص الفارق بإحراز الهدف الثاني عن طريق لامين يامال بعد تسديدة بارعة من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"

في حراسة المرمى إنياكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين

في خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري

في خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور