دراسة تكشف مفاجأة.. التدخين يسبب الكسل والقلق

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن التدخين يمكن أن يساهم في ظهور ليس فقط أنواعًا مختلفة من الأمراض الجسدية لدى الناس، ولكن أيضًا التشوهات العقلية مثل الكسل والقلق.

يعتقد الكثيرون أن التدخين يساعد على الهدوء ولهذا السبب لا يتخلون عن هذه العادة السيئة، مشيرين إلى أنه خلال فترات التوقف عن التدخين يخفف التوتر ويهدئ أعصابهم، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الأمر ليس كذلك، وأن هذه العادة السيئة يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالقلق المتزايد بالإضافة إلى ذلك، أكد العلماء مرة أخرى حقيقة أن هذه العادة تقلل من جودة الحياة وتؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالة العقلية للشخص.

وشارك في التجربة أكثر من 100 متطوع، أكثر من نصفهم لم يدخنوا على الإطلاق، والباقي كانوا مدخنين شرهين، واستخدموا عدادات الخطى لقياس نشاطهم البدني وتم اختبارهم أيضًا من قبل طبيب نفساني ونتيجة لذلك، ثبت أن المدخنين يتحركون بمعدل أقل من الشخص العادي الذي يمشي يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، سجل علماء النفس زيادة القلق لدى جميع المدمنين على النيكوتين، والذي كان مرتبطًا في المقام الأول بالحاجة إلى تدخين السجائر معهم باستمرار والقدرة على التدخين في أي مكان، كما اشتكى هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان من التعب، فضلا عن عدم وجود الحافز اللازم، ويذكر العلماء أن التدخين مضر بالصحة ويجب الإقلاع عن هذه العادة الضارة.