أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أكد جو بايدن،اليوم السبت، إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية هو "إجراء يحقق العدالة لضحاياه الكثيرين، من بينهم الآلاف من المدنيين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"

بايدن: اغتيال نصر الله إجراء يحقق العدالة

وقال بايدن في بيان: "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران"، موضحا أنه وجه وزير الدفاع "بمواصلة تعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأميركية" في المنطقة.



من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الجماعات المدعومة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، يوم السبت، إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.

وأضاف المتحدث باسم "البنتاجون" باترايدر إن أوستن عبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. و"أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

ومساء السبت، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمرا لبعض الموظفين في سفارتها في بيروت وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان وسط تفاقم التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل.