عقد ألماس وفستان جينز.. سعر إطلالة غادة عبد الرزاق تثير جدل المتابعين

كعادتها الجميلة والراقية، أذهلت النجمة غادة عبد الرازق الجمهور في عرض ميسيكا بأسبوع الموضة في باريس، الذي يقام خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر المقبل، إذ خطفت الأنظار سريعًا بذوقها الرفيع في الموضة وأضاف جاذبية لا يمكن إنكارها أثناء حضورها، مما ثبتت مرة أخرى أنها أيقونة الموضة الحقيقية داخل وخارج الشاشة.

غادة عبد الرازق

سعر إطلالة غادة عبد الرزاق في أسبوع الموضة بباريس

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، ظهرت فيها مرتدية فستانا من خامة الجينز مكون من قطعتين من تصميم زينة زكي، بلغ سعره 30 ألف جنيه مصري، وزينت إطلالتها بعقد يحتوي على أكثر من 200 ماسة، من نفس دار المجموهرات الفرنسية، وصل سعره إلى 45200 جنيه استرليني، أي ما يزيد على 2 مليون جنيه مصري.

واعتمدت مكياج بالوانات النود الهادئة والجذابة، وارتجت باركة شعر سوداء طويلة، وخلال تواجدها التقت بعدد من سفراء الدار وحضور العرض مثل جورجينا رودريجز وكاردي بي ولوسيان لافيسكونت بطل مسلسل Emily in Paris..

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

رواد السوشيال ميديا يعلقون على ظهور غادة عبد الرازق برفقة جورجينا رودريجز

أثارت غادة عبد الرازق حالة من الجدل بسبب صورة لها برفقة عارضة الأزياء وصديقة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجز، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وأشادوا بجمالها وملامحها الرقيقة.

بعد نشر الصورة، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور غادة عبد الرازق برفقة جورجينا رودريجز، إذ جاءت التعليقات كالأتي، " ملامح غاده اجمل بكتير"، " فستان غاده تحفه بجد"، "غادة احلى بكتير"، " غادة اجمل"، " يبختها والله غاده وافقت تتصور معاها"، "مفيش مقارنة اصلا غادة أجمل وأحلى تحسها كليوباترا"، " هي مال غادة قالبه ع روجينا ليه كدا"، " الله عالجمال والاناقة"، " ربي يحفظك ويسعدك نجمتنا الراقية"، " مدام غاده القمرر اللي رافعه راسنا بحلاوتها"، " يبخت جورجينا".

وكانت آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل "صيد العقارب"، والذي عرض في رمضان 2024، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق وجورجينا

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق