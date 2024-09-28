بعثة الزمالك تصل إلى القاهره واستقبال جماهيري لأبطال السوبر

وصلت إلى القاهرة مساء اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من المملكة العربية السعودية بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي ..وكان فى استقبال البعثه عدد من جماهير الزمالك التى هتفت للاعبين والجهاز الفني

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.