غادة عبد الرازق تستعرض أنوثتها بجانب جورجينا والجمهور "رافعه راسنا بحلاوتها"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة غادة عبد الرازق برفقة جورجينا رودريجز، خلال عرض دار مجوهرات "ميسيكا "في أسبوع الموضة الذي يقام خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر المقبل، والأمر الذي جعل الجماهير في حالة من الذهول ليس فقط بسبب إطلالاتهما المميزة والفخمة، ولكن بسبب ملامح النجمة المصرية التي غطت على عارضة الأزياء الشهيرة.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أسبوع الموضة

خطف الأنظار غادة عبد الرازق الأنظار سريعًا منذ لحظة دخولها عرض ميسيكا في باريس، وأذهلت الحضور بسبب أناقتها الملحوظة وذوقها الرفيع في الموضة، إذ ارتدت فستانًا من الجينز من تصميم زينة زكي، مكملة إطلالتها بشكل مثالي المجوهرات البراقة من مجموعة ميسيكا المرموقة، مما أضافت حضورها في أسبوع الموضة في باريس جاذبية لا يمكن إنكارها إلى الحدث، وأثبتت مرة أخرى أنها أيقونة الموضة الحقيقية داخل وخارج الشاشة.

ولكن الأمر الذي أثار جدل المتابعين هو ظهورها مع عارضة الأزياء وصديقة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجز، وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وأشادوا بجمالها وملامحها الرقيقة.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

رواد السوشيال ميديا يعلقون على ظهور غادة عبد الرازق برفقة جورجينا رودريجز

بعد نشر الصورة، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور غادة عبد الرازق برفقة جورجينا رودريجز، إذ جاءت التعليقات كالأتي، " ملامح غاده اجمل بكتير"، " فستان غاده تحفه بجد"، "غادة احلى بكتير"، " غادة اجمل"، " يبختها والله غاده وافقت تتصور معاها"، "مفيش مقارنة اصلا غادة أجمل وأحلى تحسها كليوباترا"، "هي مال غادة قالبه ع روجينا ليه كدا"، " الله عالجمال والاناقة"، " ربي يحفظك ويسعدك نجمتنا الراقية"، " مدام غاده القمرر اللي رافعه راسنا بحلاوتها"، " يبخت جورجينا".

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق

كانت آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل "صيد العقارب"، والذي عرض في رمضان 2024، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن إخراج أحمد حسن.