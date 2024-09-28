الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عبدالعاطي: مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم بعثة السلام الجديدة في الصومال

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تؤكد ضرورة دعم عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية، على أساس إحترام سيادة وسلامة ووحدة أراضي السودان والحفاظ على دور مؤسسات الدولة الوطنية.

 

وتابع “عبدالعاطي”، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، : “مصر تدعم الحل السياسي الليبي وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية مع طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي"، مشددًا على أن مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية من أجل تفعيل بعثة حفظ السلام الأفريقية الجديدة في الصومال.

 

وأضاف: “إتساقا مع رؤية الشعب والحكومة الصومالية لحفظ أمنه واستقراره، مؤكدًا إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الصومال.. تولي مصر أولوية خاصة لتوفير برنامج بناء القدرات في الدول الأفريقية بالتعاون مع الأمم المتحدة، عبر أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومعه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية”.

 

وواصل: “مصر ملتزمة بالعمل الجاد مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لاستعادة المساواة ومواجهة المعايير المزدوجة والنفاق الدولي وإعادة إحياء المنظومة الأممية وتطبيق سياسة المعايير الواحدة بما يتسق مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وستستمر مصر في تحمل مسؤلياتها في الاستجابة الإنسانية لتحديات الأزمات التي تعصف بالمحيط الإقليمي”.

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