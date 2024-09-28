مستشار قانوني: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم

قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن المستأجر حرر عقد صحيح ويؤكد أن الوضع القانوني سليم في التواجد بالشقق، موضحًا أن مصر مازالت في ظل أزمة خلال الفترة الحالية من العقار، منوهًا بأن القانون يعطي المالك حق في طرد المستأجر الذي له وجه حق فيما يخص ازمة ملف الإيجار القديم.

وتابع "عصام"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كيف يتم إقرار قانون بالمخالفة للدستور؟"، مشددًا على أن المظلة الكبرى للقوانين هي الدستور، منوهًا بأنه تم منع التوريث في عام 2002، متابعًا: "المشكلة في سبيلها للحل.. الدولة لها حقوق في مباني الملاك وهي التي دعمت المباني بنسبة 40%".

ونوه بأن وضع المستأجرين قانوني وعدد الشقق الحالي ليس كبير، مشددًا على أن الحل هو تمويل عقاري بأن يمتلك المستأجر الوحدة والمالك يأخذ المبلغ كامل من البنك والجميع يوافق على هذا المقترح.