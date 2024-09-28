محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

في مباراة مثيرة، قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة تألق صلاح، الذي سجل هدف الفوز بعد أن أحرز زميله إبراهيما كوناتيه الهدف الأول قبل أن يتعادل الجزائري آيات نور لولفرهامبتون.

مع هذا الهدف، عزز صلاح مكانته في قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ أصبح لديه الآن 231 مساهمة في الأهداف (أهداف + تمريرات حاسمة)، ليحتل المرتبة السادسة في قائمة الأفضل عبر تاريخ البريميرليج.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح تساوى مع اجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، في قائمة مليئة بأساطير الكرة مثل فرانك لامبارد (237) وتيري هنري (249)، هاري كين (259) ورايان جيجز (271) وواين روني (276).

ووصل صلاح إلى الهدف الرابع في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والمساهمة التهديفية الثامنة .