Huawei Mate 70 RS Ultimate Design يأتي بترقيات في الشاشة

قد يتميز Huawei Mate 70 RS Ultimate Design بترقيات رئيسية في التصميم والشاشة مقارنة بسابقه. لقد ناقشنا بالفعل مظهر الجهاز المعني إلى حد ما في المقالة السابقة. الآن دعنا نتعرف على تفاصيل جديدة حول الشاشة.

يلاحظ FixedFocus أن Huawei Mate 70 RS Ultimate Design سيحتوي على حل عرض أكثر ابتكارًا. في حين أن المتغيرات القياسية / الاحترافية قد تستخدم OLED بسيطًا، يمكن للشركة اعتماد ترقية رئيسية للشاشة لطراز Ultimate Design.

بالنظر إلى أحدث حلول العرض، علق عدد قليل من مستخدمي الإنترنت على أن الشركة قد تستخدم تقنية OLED ثنائية الطبقة لـ Mate 70 RS Ultimate Design.

أطلقت الشركة مؤخرًا أول منتج OLED مزدوج الطبقة - MatePad Pro 12.2 في الأسواق المحلية والخارجية. وهناك احتمالات بأنها قد تستخدم نفس حل العرض لطراز Ultimate Design المتميز القادم.

تُعد شاشة OLED ثنائية الطبقات حلاً متقدمًا للعرض يعزز التأثيرات المرئية إلى حد كبير. فهي تحتوي على خصائص مضادة للانعكاس وتقلل من تداخل الضوء البيئي بنسبة 99%. ويمكن للمستخدمين رؤية المحتوى بسهولة حتى في ضوء الشمس المباشر.

وتتضمن القدرات الإضافية جودة صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا. كما تعمل على تعزيز دقة الألوان على الشاشة مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر واقعية.

والفائدة التالية هي المتانة. يمكن لشاشة OLED ثنائية الطبقات تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30%. وهي أيضًا حل مقاوم للخدش ويحمي الشاشة من عوامل الخطر الخارجية. هذه العوامل تجعلها أفضل حل للعرض.