استعدادات مكثفة بجامعة المنيا لإستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اليوم السبت ، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025 م والذي يبدأ غدًا، الأحد 29 سبتمبر 2024، وقد شملت الإستعدادات تنفيذ أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية.

مع التأكيد على جاهزية المدن الجامعية ، ووسائل السلامة في جميع المنشآت ، و تواجد أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي منذ اليوم الأول للدراسة ، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة ، واعلان الجداول الدراسية لضمان تنظيم العملية التعليمية ، وأشار رئيس الجامعة ، أن الأنشطة والفعاليات التى ستنظمها الجامعة مع بداية العام الدراسى وعلى مدار العام، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

وأضاف أنه سيتم تنظيم حفل استقبال بكل كلية، احتفالًا بإستقبال العام الجامعى الجديد، إلى جانب إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة ، مؤكدا ، بأن الجامعة تضع دائمًا نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سُبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة ، لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة ، لمساعدة الطلاب على النجاح والتفوق.

وأوضح دكتور فرحات ، أنّه سيتم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية ، مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشُعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية ، من وسائل تعليم لبدء الدراسة ، وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

الجدير بالذكر ، أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، سيبدأ غدًا الأحد الموافق 29 سبتمبر الجارى، وذلك لمدة ١٤ أسبوعًا بالنسبة للفصل الدراسى الأول، وفقًا للجدول الزمنى الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ، وتنتهى الدراسة فى الفصل الدراسى الأول يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥، وتنتهى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسى ، اعتبارًا من السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥، وتنتهى الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥ ، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى ، اعتبارًا من السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥، وتستمر الدراسة فيه لمدة ١٦ أسبوعًا، تنتهى يوم الخميس ٢٩ مايو ٢٠٢٥، لتُعقد بعدها امتحانات الفصل الدراسى الثانى، خلال شهر يونيو ٢٠٢٥، وفقًا لطبيعة الدراسة والإمتحانات بكل كلية.