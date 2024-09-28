كلام فى الهوا

السبت 28/سبتمبر/2024 - 09:32 م 9/28/2024 9:32:57 PM

فى لقاء قُصد منه تبرئته من الاتهامات التى لحقت به على مدار أعوام كثيرة فى أنه السبب الأصلى فى فشل اللعبة الأولى التى يعشقها المصريون، وفى ذلات كثيرة له، أثناء اللقاء تناول إحدى تلك الذلات التى أعتقد أنها سبب ما نحن فيه. فيقول الرجل بعد أن عرف نفسه بأنه وُلد فى يده معلقة من ذهب، ولذلك يقوم بهذا العمل لمجرد أنه «غاوى» ويعشق تنظيم مسابقات تلك اللعبة، ولذلك لا يتقاضى أى أجر مقابل هذا العمل. ولا أعلم إذا كانت هذه الكلمات مجرد ذلة فقط من ذلات كلامه الكثيرة فى هذا اللقاء ونطق بها دون قصد هى حقيقة المشكلة التى نحن فيها، والتى تؤكد لنا أن سبب المشاكل هو فى أن الذين يتصدون لهذا العمل «هواه» وليس محترفين. فالأمر لا يخرج عن كونه تفضلًا منهم. هذا يرد عليه المصريون بمثل شعبى لديهم يقول «عُذر أقبح من ذنب» ولكن قصده منه أنه «غاوى» بأنها على سبيل المعايرة. أرجو أن تخلع عمامة التوجيه ولِم ورقك وحاول تسليم الراية إلى شخص متخصص محترف لديه دراسات وخبرات فى هذا المجال، ويأخذ ما يأخذه طالما يُفيد اللعبة ويُفيد الوطن، ويقبل النقد ولا يزعل من أحد لمجرد أنه قال رأيه.. وكفاية شُغل هواه.

لم نقصد أحدًا!!