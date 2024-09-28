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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ثنائية كوناتي وصلاح تمنح ليفربول صدارة البريميرليج أمام وولفرهامبتون

ليفربول
ليفربول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

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محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون.. شاهد

تقدم إبراهيم كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما تعادل لـ وولفرهامبتون اللاعب ريان اَيت نوري في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني واللقاء.

بينما سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بعدما نجح في وضع الكرة على يسار حارس مرمى وولفرهامبتون.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة.

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