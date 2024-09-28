محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون.. شاهد

أحرز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم الثاني في شباك وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

جاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بعدما نجح في وضع الكرة على يسار حارس مرمى وولفرهامبتون.

شاهد.. هدف محمد صلاح في وولفرهامبتون

هدف محقق يضيع من محمد صلاح بغرابة 😱

pic.twitter.com/92ehKSkSnN — عمرو (@bt3) September 28, 2024

وكان ليفربول قد تقدم في المباراة عن طريق إبراهيم كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما تعادل لـ وولفرهامبتون اللاعب ريان اَيت نوري في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني واللقاء.