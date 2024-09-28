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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

أحرز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم الثاني في شباك وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

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جاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بعدما نجح في وضع الكرة على يسار حارس مرمى وولفرهامبتون.

شاهد.. هدف محمد صلاح في وولفرهامبتون

وكان ليفربول قد تقدم في المباراة عن طريق إبراهيم كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما تعادل لـ وولفرهامبتون اللاعب ريان اَيت نوري في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني واللقاء.

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