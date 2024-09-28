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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في غزة ولبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار اللقاءات المكثفة والدورية للسيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقي الوزير اليوم، ب "عباس عراقجي" وزير خارجية ايران.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب الرئيس الايراني في شهر يوليو ٢٠٢٤.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات اهتمام مشترك، ولاسيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.

الجريدة الورقية