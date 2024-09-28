شتوتجارت ينتزع تعادلا قاتلا من فولفسبورج في الدوري الالماني

نجح فريق شتوتجارت في خطف تعادلا قاتلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من منافسه فولفسبورج بعدما انتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فولكسفاجن ارينا بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الألماني.

نجح فولفسبورج صاحب الأرض والجمهور في التقدم في الدقيقة ٢٠ عبر اوناس ويند ثم أدرك شتوجارت التعادل عن طريق لاعبه الفرنسي اينزو ميلوت في الدقيقة ٣٨ لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق .

في الشوط الثاني اضاف فولفسبورج الهدف الثاني عن طريق الاعب الجزائري محمد أمين عمورة في الدقيقة ٦٨ وظل اصحاب الأرض متقدمين بهدفين لهدف حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني عندما نجح اونديف في احراز هدف التعادل لشتوتجارت .

النتيجة رفعت رصيد شتوتجارت إلى ٨ نقاط بينما ارتفع رصيد فولفسبورج إلى أربعة نقاط .