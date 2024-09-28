علي السيستاني: حسن نصر الله ساند العراقين وحرر بلادهم من الإرهابين الدواعش

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني: تلقّينا ببالغ الأسى والأسف نبأ استشهاد حسن نصر الله، وكوكبة من إخوانه في المقاومة اللبنانية الشريفة وعشرات المدنيين الأبرياء في المجزرة المفجعة التي اقترفها جيش العدو الإسرائيلي في ضاحية بيروت.

وأضاف السيستاني: لقد كان الشهيد الكبير نموذجاً قيادياً قل نظيره في العقود الأخيرة، وقد قام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي بتحرير الأراضي اللبنانية، وساند العراقيين بكل ما تيسر له في تحرير بلادهم من الإرهابيين الدواعش، كما اتخذ مواقف عظيمة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى دفع حياته الغالية ثمناً لذلك.

وتقدم السيستاني، بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني الكريم ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبرى نتضرع الى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ورضوانه ويجمعه بأوليائه محمد وآله الطاهرين في أعلى عليين، ويلهم أهله وجميع المفجوعين بفقده الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.