ضبط كميات كبيرة لمخدر الحشيش

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان - دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 7٫300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2٫200 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين، شابو، أفيون)، بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

ضبط "2" قطعة سلاح نارى "2 فرد محلى – عدد من الطلقات".

تنفيذ عدد "799" حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد "3" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها "7٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين" وكذا ضبط "3" قطع سلاح نارى.. عبارة عن "3 فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.