رئيس إيران: أمريكا لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الاحتلال في عملية اغتيال نصر الله

أكد الرئيس الإيراني، أن الولايات المتحدة لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الاحتلال في عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، إن النهج المشرف الذي سار عليه الأمين العام، الفقيد لحزب الله لبنان الشهيد "السيد حسن نصر الله"، سيتواصل وسوف تتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف.

وذلك في برقية عزاء نشرها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عبر منصة إكس، بمناسبة استشهاد الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

وعزى كنعاني بآي الذكر الحكيم، [وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ]؛ في استشهاد الامين العام لحزب الله، ومؤكدًا بان "النهج المشرف الذي سار عليه الشهيد السيد حسن نصر الله، سيتواصل وسوف تتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف إن شاء الله".

وقال حزب الله: لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم