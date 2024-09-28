أنصار الله: دماء حسن نصر الله ستكون لعنة تطارد الكيان الصهيوني حتى اقتلاعه

نعى الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، رحيل القائد حسن نصرالله، قائلا: نال وسام الشهادة كما تمنا، بعد عقود من الزمن مجاهدا مقداما قل نظيره في التاريخ المعاصر، وببركة قيادته الحكيمة لحقت بإسرائيل والمستكبرين هزائم متتالية، ودماؤه المقدسة ستكون لعنة تطارد الكيان الصهيوني حتى اقتلاعه بإذن الله.

وقال في بيانه: ‏من قائد فذ لأعظم حركة تحرر في العالم إلى قائد الشهداء على طريق القدس، ‏إلى عائلته الشريفة وشعبه ومقاومته وأمته إنه طريق الجهاد يكرم الله عباده المخلصين بالنصر أو الشهادة وكلاهما نصر.

وأضاف: وهذا السيد نصرالله ما عرفت معه الأمة إلا الانتصارات وختم حياته الجهادية بنصر الشهادة ، ‏إن لوعة فراقه لن تفت من عضد إخوانه من بعده، بل تمنحهم قوة إلى قوتهم ليواصلوا طريق المقاومة والجهاد حتى النصر النهائي، وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده.

ونعت حكومة التغيير والبناء اليمنية حسن نصر الله قائلة:

نعزي قادة وكوادر حزب الله والشعب اللبناني في استشهاد القائد الإسلامي الكبير سماحة السيد حسن نصر الله

نعزي السيد القائد والشعب اليمني وقادة محور الجهاد والمقاومة والأمة العربية الإسلامية وأحرار العالم، في استشهاد سماحة السيد نصر الله

سماحة السيد حسن نصر الله كان رمزا من رموز الجهاد والمقاومة وصاحب رؤية وفعل استراتيجيين في مواجهة التحديات

القائد الشهيد أحرز انتصارات عظيمة في مواجهة أعداء الأمة كان لها الأثر الكبير في إعلاء راية الإسلام

نهنئ الأمة العربية والإسلامية بالنصر الشخصي الذي أحرزه القائد الشهيد

القائد الشهيد كان له دور بارز في تعزيز محور الجهاد والمقاومة ودعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

قدم القائد الشهيد السيد حسن نصر الله حياته في سبيل الله، وكرّس جهوده للدفاع عن حقوق شعبه وتحرير أرض وطنه والدفاع عن الشعب الفلسطيني

الشهيد نصرالله توج عطاءه وجهاده بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله تعالى بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والإسهام الكبير في إقامة بنيان الحركة الإسلامية

نؤكد في هذا السياق على استمرار مسيرة القائد الشهيد الجهادية، فالدفاع عن القضايا العادلة سيستمر، والنصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى

ندعو جميع الأحرار في العالم إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة العدو الإسرائيلي وشريكه العدو الأمريكي

نؤكد أن دماء القادة الشهداء لن تذهب سدى بإذن الله تعالى، وأن العدو الإسرائيلي لن يحقق شيئا من آماله بعمليته الجبانة

المقاومة لن تُكسر والروح الجهادية للإخوة المجاهدين في لبنان وفي كل جبهات الإسناد ستقوى وستكبر

سيظل إخوتنا المجاهدون في حزب الله النموذج المعاصر الأرقى في ميدان القتال وساحة النزال

نؤكد أن أحرار اليمن سيواصلون السير على درب الجهاد دفاعا عن وطنهم وأرضهم وأمتهم وانتصارا للمظلومين في فلسطين ولبنان بعطاء غير محدود