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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

188 مشاركا في ورش النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أن هذه الدورة تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة فى الورش الفنية الثلاثة، وقد باغ عدد المشاركين فى هذه الورش ١٨٨ مشاركا، وتقام الورش الفنية الثلاث أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل بمركز الهناجر للفنون .

وأوضح المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، أن ورشة "الممثل ولغة الجسد" للمخرج الأسباني José Antonio Lucia بلغ عدد المشاركين فيها 83 مشاركا، وبلغ عدد المشاركين فى ورشة "عمل الممثل" 58 مشاركا لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou ، أما ورشة التأليف للمونودراما للكاتبة والناقدة صفاء البيلى فقد بلغ عدد المشاركين فيها 47 مشاركا.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

 ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم .

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