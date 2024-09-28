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السبت 28 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عمرو دياب يشعل السعودية بأجمل أغانيه.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس، بمدينة العلا في السعودية.

وغنى عمرو دياب، باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.

وبعدها غنى: "بحبه، انت الحظ، لو اتساب، برج الحوت، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، هتتدلع، تملي معاك" وغيرها من الأغاني.

آخر حفلات عمرو دياب 

وكان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

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