ناصر منسي: "توقعت تسجيل هدف أمام الأهلي منذ أسبوع"

أعرب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر الأفريقي.

وقال ناصر منسي في تصريحات للمركز الإعلامي : "توقعت أن أسجل هدفاً في مرمى الأهلي منذ أسبوع، وأخطرت زياد كمال بأنني سأسجل في شباك الأهلي في الدقيقة 85".

وأضاف مهاجم الزمالك: "أشكر كل من انتقدني خلال الفترة الماضية لأن ذلك دفعني للاجتهاد والتدريب بجدية وبذل أقصى جهد، من أجل الظهور بأفضل شكل مع الزمالك".

وأكد ناصر منسي أن الفوز على الأهلي له طعم آخر، ويكون أكثر متعة عندما يكون الفوز مصحوباً بالتتويج ببطولة".

واختتم قائلاً: "كل زملائي اجتهدوا خلال الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز، و أشكر اللاعبين والجهاز الفني على دعمهم الدائم لي وثقتهم في قدراتي".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.