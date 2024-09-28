عاجل
خالد الملا : حسن نصر الله لم يطأطأ راسه لبشر حتى لقى ربه
السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناصر منسي: "توقعت تسجيل هدف أمام الأهلي منذ أسبوع"

ناصر منسي
ناصر منسي

أعرب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر الأفريقي. 

txt

جماهير الزمالك تنتظر أبطال السوبر الإفريقي في مطار القاهرة.. خاص

وقال ناصر منسي في تصريحات للمركز الإعلامي : "توقعت أن أسجل هدفاً في مرمى الأهلي منذ أسبوع، وأخطرت زياد كمال بأنني سأسجل في شباك الأهلي في الدقيقة 85".

وأضاف مهاجم الزمالك: "أشكر كل من انتقدني خلال الفترة الماضية لأن ذلك دفعني للاجتهاد والتدريب بجدية وبذل أقصى جهد، من أجل الظهور بأفضل شكل مع الزمالك".

وأكد ناصر منسي أن الفوز على الأهلي له طعم آخر، ويكون أكثر متعة عندما يكون الفوز مصحوباً بالتتويج ببطولة".

واختتم قائلاً: "كل زملائي اجتهدوا خلال الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز، و أشكر اللاعبين والجهاز الفني على دعمهم الدائم لي وثقتهم في قدراتي". 

وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مواد متعلقة

تشكيل تشيلسي أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

رئيس الزمالك الأسبق يوجه الدعوة لتركي اَل الشيخ لزيارة النادي
الجريدة الورقية