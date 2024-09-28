من هو حسن نصر الله قائد الحزب على مدار 32 عاما ؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الغارات التي استهدفت الجمعة مقر قيادته في ضاحية بيروت الجنوبية، وأكد حزب الله استشهاده.

وكان آخر ظهور لحسن نصر الله، الأسبوع الماضي يوم 23 سبتمبر الجاري، وأعلن في كلمة ألقاها، خلال تشييع القيادي إبراهيم عقيل، الذي قتل بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي: أننا دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح مع إسرائيل، والرد قادم لكن الحزب لن يحدد مكانا وزماناً له.

من هو حسن نصر الله :

شغل نصرالله منصب زعيم حزب الله لمدة 32 عاماً، وكان يتمتع بشخصية قيادية بين أنصاره.

وتولى قاسم منصب نائب أمين عام حزب الله منذ 1992، وولد بمنطقة البسطة التحتا في بيروت عام 1953.

وقد تمرّس قاسم على الخطابة باكرا، ثم أقام دروسا في المسجد للأطفال في حلقات أسبوعية ولم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

وفي عام 1971 انتسب إلى الجامعة اللبنانية - كلية التربية في منطقة الأونيسكو في بيروت لدراسة الكيمياء باللغة الفرنسية بعد أن نجح في امتحان الدخول إليها.

ثم تابع دراسته الدينية عند عدد من العلماء، وتخرج في الجامعة عام 1977 وحصل على شهادة الماستر في الكيمياء.