غدًا.. الانتخابات البرلمانية فى النمسا والمرشحة المصرية تختم جولاتها

اختتمت إيمان مقلد، المرشحة المصرية الأصول، جولاتها الانتخابية، فى المنطقة التي تخوض عنها الانتخابات كواحدة من مرشحات الحزب الإشتراكي النمساوي SPO، فى الانتخابات البرلمانية في النمسا، والتي المقرر عقدها غدًا الأحد.

وتخوض «مقلد»، الانتخابات عن دائرة الحي العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بمدينة فيينا وترتيبها الخامس فى قائمة الحزب الاشتراكي النمساوي، الذي تبلغ حصته فى المجلس التشريعي 40 مقعدًا من إجمالي 182 مقعدًا هي عدد مقاعد البرلمان النمساوي، الذي يُمثل 9 ولايات إتحادية لدولة النمسا وهي جمهورية برلمانية.

وفي وقت سابق، حث عبد الباسط محمود مقلد؛ عضو التحالف الدولي للمصريين بالخارج؛ ومدير حملة إيمان مقلد المرشحة ذات الأصول المصرية للبرلمان النمساوي، المصريين والعرب المقيمين فى العاصمة النمساوية فينا، التوجه إلى مقار الاقتراع، يوم 29 سبتمبر الحالي، للإدلاء بأصواتهم لصالح «مقلد».

وقال «مقلد»، إن خروج المصريين والإخوة العرب المقيمين فى فيينا والتصويت لصالح إيمان مقلد، هو نوعًا من الدعم المُنتظر منهم لكون المرشحة هي عربية الأصول، وإن نجاحها هو نجاح للجالية العربية والمصرية فى النمسا.

وأضاف «مقلد» ، والد المرشحة ومدير حملتها الإنتخابية، أن ترشح إيمان مقلد للبرلمان النمساوي يأتي إستكمالاً لدورها فى العمل العام فى النمسا، حيث تشغل حاليًا منصب ممثل الأطفال والشباب في منطقة ميدلينغ، وتشارك بفاعلية في لجان هامة مثل لجنة البيئة وهيئة النقل والشؤون الاجتماعية والأمن والشباب.

من هي إيمان مقلد؟

وإيمان عبد الباسط محمود مقلد، وُلدت فى العاصمة النمساوية فيينا، لأب مصري هاجر إلى النمسا سنة 1985 وينتمي إلى مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، ويدير حاليًا شركة نقل للسفريات والتنقلات الداخلية بين مقاطعات النمسا، وإيمان مقلد هي الإبنة الكبري لهذه الأسرة المصرية.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس فى الإعلام، وحازت على درجة الماجستير في كيفية تعامل الإعلام مع قضايا اضطهاد المرأة في أوروبا، ولاقت فكرة بحثها للماجستير لاقت إعجابًا كبيرًا، ليس فقط في النمسا، بل أيضًا في دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، حيث تواصلت معها جامعات هناك لإعداد دراسات تطبيقية للرسالة العلمية.

هي عضو المجلس المحلي لمدينة فيينا عن الحي الثاني عشر، و مسؤولة الشباب في الحزب الإشتراكي النمساوي، وتم ترشيحها من قبل الحزب لخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة في العاصمة فيينا.