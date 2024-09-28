وليد الفراج يهاجم الجمهور السعودي: "كأن الكراسي من فلوس أبوك".. فيديو

هاجم الإعلامي السعودي وليد الفراج، بعض الجماهير السعودية التي انتقدت الجماهير المصرية، بعد واقهة المقاعد التي حدثت في ملعب المملكة، عقب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما جعله يتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال وليد الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد: "بعض من الجمهور السعودي ينشر صورة لـ 4 كراسي مكسورة وينتقد الجمهور المصري كأن الكراسي من فلوس أبوك !!".

وتابع: "هذه طبيعة التشجيع ويكون في حساب 50 كرسي للصيانة كل مباراة، المباراة جميلة والمصريين ضيوفنا ولا تجعلو احد يحرضكم"

وأردف: "المباراة منظمة ومرتبة، والمصريين أخواتنا وكانت المباراة جميلة للغاية".

شاهد.. وليد الفراج يهاجم جمهور السعودية