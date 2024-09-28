القبض على مدير بشركة متهم بالتزوير

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير").. بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (إحدى السيدات) بإدارة مصنع"بدون ترخيص" كائن بمحافظة القليوبية ، لتصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية والصابون المغشوش والمصنعة من مواد وخامات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه وعُثر بداخله على (38 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع – 3000 قطعة صابون منتج نهائى منسوب إنتاجه لشركات وهمية بإستخدام علامات تجارية غير مسجلة معبأ ومعد للتداول – خط إنتاج مطور "آلى" لتصنيع وتعبئة وتغليف المنظفات المنزلية والصابون). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة الموتفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: "السيد ع" 48 عاما، مصابا بكدمات وجروح واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"عربي ف" 50 عاما، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة الموتى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.