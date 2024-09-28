رئيس الزمالك الأسبق يوجه الدعوة لتركي اَل الشيخ لزيارة النادي

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الدعوة للمستشار السعودي تركي اَل الشيخ من أجل زيارة النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاءت دعوة ممدوح عباس بعدما حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، التي لُعبت في ملعب "المملكة اَرينا" بالسعودية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "التنظيم الرائع في أرينا المملكة جدير بالتقدير، فتحية للهيئة العامة للترفيه في السعودية، ورئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ".

وتابع: "أتقدم بدعوة للمستشار تركي آل الشيخ لمأدبة عشاء في مصر إن شاء الله ليكون ضيفًا عزيزًا على نادي الزمالك".

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على جائزة 2 مليون دولار جراء الفوز بلقب السوبر الأفريقي، مما يجعل خزينة النادي تنتعش بعد الأزمات المالية التي عصفت به أخيرًا.