أمل الحناوي: لبنان تحولت إلى أرض الدم والنار

بدأت الإعلامية أمل الحناوي، برنامجها «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، بالحديث عن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية .

وقالت "الحناوي": «شهدت الأراضي اللبنانية على مدار عدة أيام متتالية تصعيدًا إسرائيليًا هو الأعنف منذ عام 2006، وهاجم جيش الاحتلال المبنى الخاص بحزب الله في بيروت، الذي أسفر عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام للحزب».

وأضافت الإعلامية أمل الحناوي، خلال تقديمها للبرنامج، أن لبنان تحولت إلى دائرة الدم والنار، وطالها الجحيم الذي أشعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة قبل قرابة العام، ولا يقل ألم اللبنانيين عن معاناة الفلسطينيين، يتجرع كلاهما يوميًا الظلم والقهر والإحباط، ويعيشون في الدمار وأسفل ضربات عشوائية غاشمة.

وواصلت: «يسكن قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الهلع والحزن ويعلو وجوههم القلق وترقب لشبح الحرب الشاملة».

إسرائيل تمارس الشعوذة السياسية وتنشر شرورها بالمنطقة

وأكدت الإعلامية أمل الحناوي، أن ما تفعله إسرائيل اليوم بلبنان ما هو إلا استدعاء متعمد لعاصفة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، لن يكون أحد بمنئ عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وماخطره، متابعة: «وكأن إسرائيل تمارس الشعوذة السياسية»

وأوضحت أن إسرائيل تنشر كل شرورها في منطقة كل ذنبها أن المحتل الإسرائيلي كائن يتفشى في مفاصل المنطقة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيل يقتل بلا ضوابط ويفتك بالإنسانية بلا أي رحمة، وكأنه يملك شيكًا دوليًا على بياضًا ليمارس ما يحلوا له في الإقليم.

وتابعت: «إسرائيل تفعل ما لم يجرى عليه أحدًا مطلقًا منذ أن تم وضع القوانين الدولية.. كل هذا ومازال المجتمع الدولي يعاني الانفصام السياسي ويحذر في نيويورك من سقوط لبنان في الهاوية وتحوله لغزة أخرى، ما نشهده اليوم هي فضيحة مدوية تعكس عجز المجتمع الدولي في كبح مجرمي مجازر غزة المستمرة».