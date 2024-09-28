تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على، المتهمين بالاعتداء على شاب، وإصابته بقطع بيده، وجروح أخرى بالجسد، في كرداسة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تعرض الضحية لاعتداء وإلحاق إصابات متعددة به، ليتم نقله إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية بيده..

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شاب لاعتداء بكرداسة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء وأصيب بجرح بيده، وإصابات أخرى بجسده، على يد أشخاص بسبب خلاف بينهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى واقعة اخري أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب وفاة مدرس بمنطقة الهرم، حيث تبين أنه فارق الحياة بعد نشوب مشادة كلامية مع عامل بسوبر ماركت، ولم يصل الخلاف إلى التشاجر، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة مدرس بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين عامل بسوبر ماركت، وعقب ذلك شعر المدرس بحالة إعياء، مما أسفر عن وفاته.

استجوب رجال المباحث العامل، ونفى اعتداءه على المدرس، وأكد أن مشادة كلامية نشبت بينهما فقط، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 26 أكتوبر المقبل، للحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير في الدعوى المقامة من طليقته لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت مطلقة المطرب الشعبي سعد الصغير، اتهمه بأنه يحاول الخوض في الأعراض، والتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك.