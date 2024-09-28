26 أكتوبر .. الحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 26 أكتوبر المقبل، للحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير في الدعوى المقامة من طليقته لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت مطلقة المطرب الشعبي سعد الصغير، اتهمه بأنه يحاول الخوض في الأعراض، والتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك.

وفى سياق اخر فقد قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها في التحريض علي الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء علي قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدي دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهما فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا بشأن القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

وتحرر المحضر رقم 1437 لسنة 2024 المنتزه أول، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما جدد قاضي المعارضات في الجيزة، حبس المتهم بقتل شخص، وتمزيق جثته بدافع السرقة، في مدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم، استغل تواجد المجني عليه بمفرده داخل فيلته، واعتدى عليه بماسورة حديدية، ثم استخدم سكين في تقطيع جثته، واستولى على مبلغ مالي ومتعلقاته، وفر هاربا، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أنه يعمل لدى المجني عليه منذ عدة سنوات، وقرر إنهاء حياته لسرقته.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة شخص، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة حارس عقار لسرقة المجني عليه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما شهدت منطقة سجن طرة ، حادث تصادم انتهى بمصرع 5 أشخاص، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة نقل مقطورة وسيارتين ملاكي، ثم اصطدمت المقطورة بسور سجن طرة، أعلى طريق الأوتوستراد.

جرى إخطار غرفة عمليات النجدة بالحادث وكذلك غرفة مرور القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم نقل الجثث لمستشفى مبرة المعادي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتقوم جهات التحقيق بسماع شهود العيان لمعرفة المتسبب في الواقعة التي أودت بحياة 5 أبرياء، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بسرعة إنهاء إجراءات الدفن عقب الانتهاء من قيام الطب الشرعي بكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.