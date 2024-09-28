أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم السبت

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 28 سبتمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.56 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.63 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

الدولار يستقر بعد ارتفاع حاد مع ترقب تصريحات مسؤولين بـ"الفيدرالي"

الدولار

استقر الدولار اليوم الخميس، بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو/حزيران مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.

كما ينتظر المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس مع تحول تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التوظيف بدلا من التضخم.

ووفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يزال المتعاملون يتوقعون بنسبة 57.4% خفضًا ثانيًا كبيرًا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر تشرين الثاني مقابل 58.2% في اليوم السابق.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10% إلى 100.84 نقطة بعدما ارتفع 0.57% أمس الأربعاء ليسجل أكبر صعود يومي له منذ السابع من يونيو حزيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1143 دولار بعدما تراجع بشكل حاد من أعلى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي وهو 1.1214 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33425 دولار بعدما ارتفع أمس الأربعاء إلى 1.3430 دولار لأول مرة منذ فبراير/شباط 2022.

وهبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 مقابل الدولار وسجل في أحدث تداولات 144.77 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.37% إلى 0.6848 دولار أميركي بعد تراجع حاد أمس الأربعاء من أعلى مستوى في 19 شهرًا عند 0.6908 دولار.

وربح اليوان الصيني قليلًا وسجل 7.0149 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد تراجعه أمس الأربعاء عن أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي عند 6.9952.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري وسجل 0.8498 مقابل الدولار.