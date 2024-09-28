جدد قاضي المعارضات في الجيزة، حبس المتهم بقتل شخص، وتمزيق جثته بدافع السرقة، في مدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم، استغل تواجد المجني عليه بمفرده داخل فيلته، واعتدى عليه بماسورة حديدية، ثم استخدم سكين في تقطيع جثته، واستولى على مبلغ مالي ومتعلقاته، وفر هاربا، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أنه يعمل لدى المجني عليه منذ عدة سنوات، وقرر إنهاء حياته لسرقته.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة شخص، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة حارس عقار لسرقة المجني عليه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما قررت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم 3 سيارات ما بين ملاكي ونقل، اتجاه صفط اللبن، وهو ما تسبب في إصابة سيدة ونجلها، وتوقف حركة السيارات أمام القادم بالطريق الدائري اتجاه منطقة صفط اللبن.

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم 3 سيارات بـصفط اللبن

البداية كانت عندما، تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري مروع، وذلك بعد تصادم 3 سيارات ملاكى ونقل، اتجاه صفط اللبن، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم على الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن.

وعقب ذلك اتجهت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف وإعادة حركة المرور إلى الطريق مرة أخرى.

كما شهدت منطقة سجن طرة ، حادث تصادم انتهى بمصرع 5 أشخاص، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة نقل مقطورة وسيارتين ملاكي، ثم اصطدمت المقطورة بسور سجن طرة، أعلى طريق الأوتوستراد.

جرى إخطار غرفة عمليات النجدة بالحادث وكذلك غرفة مرور القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم نقل الجثث لمستشفى مبرة المعادي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتقوم جهات التحقيق بسماع شهود العيان لمعرفة المتسبب في الواقعة التي أودت بحياة 5 أبرياء، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بسرعة إنهاء إجراءات الدفن عقب الانتهاء من قيام الطب الشرعي بكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.