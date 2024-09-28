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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

النائب أيمن محسب يدين تمادي إسرائيل في سياسة الاغتيالات

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة شئون عربية النواب

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، تمادى إسرائيل فى التوسع فى سياسة الاغتيالات، والتي طالت عدد من قيادات المقاومة وعلي رأسهم حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكدا أن هذا التصعيد سيجر المنطقة نحو الهاوية، في حال إندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وحمل " محسب "، المجتمع الدولي مسئولية تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط،  في ظل الصمت والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تسبب في وصول الإجرام الإسرائيلي إلى ذروته في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، داعيا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة التي باتت مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت كافة الانتهاكات وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط، وهو ما يعني ترسيخ العنف والإرهاب الذي سيدفع ثمنه الجميع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وقف نزيف الدماء في المنطقة بات ضرورة، لذلك لابد مع وجود دعم دولي لمساعي الوساطة المستمرة من جانب مصر و قطر والولايات المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة باعتباره بداية الاستقرار في المنطقة، ووقف الاستهداف الاسرائيلي لجنوب لبنان، واحترام سيادته،  محذرا من إمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع، من خلال العدوان الغاشم على لبنان.

وطالب النائب أيمن محسب، مجلس الأمن  بالاضطلاع  بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.

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