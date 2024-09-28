أعلن الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عباس نيلفوروشان، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في الغارة الإسرائيلية التي قتلت حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أمس الجمعة، بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وحسين أحمد إسماعيل، نائبه، وذلك في غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية.

واستهدف الهجوم الذي وقع، أمس الجمعة، مقر حزب الله في ضواحي بيروت، وأدى إلى وقوع إصابات وأضرار بالغة، وانتشرت تقارير متضاربة حول مصير حسن نصر الله، زعيم حزب الله، إلى أن أعلن حزب الله مقتله.

وحتى الآن لم تؤكد طهران، أو تنفي الاغتيال.