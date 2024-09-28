بعد أزمة التيجاني.. 20 شيخا يُحذر منهم عبد الله رُشدي

قال الداعية عبد الله رُشدي أنه على المسلم أن يتبع من الشيوخ من ينضبطُ بالكتاب والسنةِ في كل شأنه حقاً وليس مجرَّدَ شعاراتٍ زائفةٍ كما رأينا من بعضِهم في هذه الآونة الأخيرة.

وتابع رُشدي أن مثل هذا يصنعون لك تصوفاً متطرفاً ضد غيرِكَ ويُشعرونَك بأنك فوق الناسِ وأنك تعلم ما لم يعلموه؛ مثلُ هذا يصنعون لك تصوفاً موازياً للتصوفِ الحقِّ الذي هو سُمُوٌّ بالنفسِ وزهدٌ في العيش وانقيادٌ للشرعِ ولزومٌ للهدْيِ كما كان عليه أكابر أئمتنا في التصوف كالجنيد والرفاعي والجيلاني وذي النون والكلاباذي وغيرهم الذين نُقِلتْ سيرتُهم لنا طيَّبَ الله ثراهم وأفاضَ علينا من أنوارِهم.

20 شيخ يُحذر منهم عبد الله رُشدي

1- الشيخ الذي يدلُّك على طلب الرزق والنجاةِ والمال والشفاء من الموتى؛ لا تَتْبَعْه.

2- الشيخ الذي يبيح لك ذكر الله مع المعازف والتراقص لا تتبعه.

3- الشيخ الذي يبيح لك سماع قصائد الزهد مع المعازف والتقافزِ لا تتبعه.

4- الشيخ الذي يقول لك إن العبدَ ربٌّ والربَّ عبدٌ لا تتبعْه.

5- الشيخُ الذي يُبرِّرُ لك اعتقاد وحدة الوجود لا تتبعْه.

6- الشيخ الذي يقول لك إنه ختم الأولياء ومن تبعه فهو آمن وأنه يعلم عنك أسرارك ويدري مستقبلَكَ ونحو ذلك؛ هذا يتعاملُ مع الجِنِّ؛ لا تتبعْه.

7- الشيخُ الذي يُهوِّنُ في عينك السُّنَنَ الظاهرةَ لا تتبعْه.

8- الشيخ الذي يقول لك إن الصلاة عند قبور الصالحين أفضل من الصلاة في المساجد المعتادةِ لا تتبعْه.

9- الشيخ الذي يحملك على معاداة المسلمين وتبديعهم في مسائل خلافية اجتهاديةٍ وَسِعَ سلفَنا فيها الخِلاف هو شيخ طائفي فلا تتبعْه.

10- الشيخ الذي يمنحك صلواتٍ على رسول الله ويزعم أن لها من الفضل والثواب كذا وكذا وأن هذه الصيغةَ محبوبة ومقبولةٌ عند الله فقد ادَّعى من الفضلِ والثوابِ ما لم يأْتِ به النصُّ فلا تتبعْه.

11- الشيخ الذي يحملُك على التمسُّحِ بالقبور لا تتبعْه.

12- الشيخُ الذي يغلو في رسول الله فيقول لك إنه نور الله الذاتي أو هو مأخوذ من نور ذات الله أو هو موجود قبل الأكوانِ ويأبى أنه بشرٌ مثلُنا قد امتاز عنا بالوحي والعصمةِ لا تتبعْه.

13- الشيخُ الذي يزعمُ أن مجلسَه خير من القيام لأداء الجماعة في المسجد لا تتبعْه.

14-الشيخ الذي لا يعلمُك الأدب مع مخالفيه ومُخالفيك فهو غاشٌّ لك ينمي فيك الحقد والأدران ويمنحك ما تُرضي به غرورك فلا تتبعْه.

15- الشيخ الذي يتلذذ بجلوسك لمدحِه؛ عنده نُفَيْسَةٌ فلا تتبعْه.

16- الشيخ الذي يزعم أن رسول الله يحضر معه مجالسه هو وأبو بكر وعمر والخضر وإلياس والأولياء؛ هذا يزيط عليك؛ لا تتبعْه.

17- الشيخ الذي يُقرُّ أن يختلط الرجال والنساء في مجالس العلم والذكر فتأتي النسوة إليه متعطرات متزينات ولا ينهاهنَّ عن ذلك ولا يحجب الرجال عن النساء في مجالس الذكرِ وهو قادرٌ على ذلك لا تتبعْه.

18- الشيخ الذي تقبِّلُ النسوةُ يديه حتى يطبع روچ شِفاهِهِنَّ على يديهِ لا تتبعْه.

19- الشيخ الذي يشدُّ بك الرحال -السفر- تبركاً وإعظاماً لقبر ميتٍ لا تتبعْه.

20- الشيخ ليس قديساً ولا إلهاً ولا معصوماً؛ الشيخ يُنكَرُ عليه إن خالف الشرعَ ويُقَوَّمُ إن غلا.