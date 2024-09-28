وزير الرياضة يفتتح المشروعات الاستثمارية والانشائية بنادي أولاد صقر

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية؛ المبني الإداري للمركز انشاء جديد والذي قدرة تكلفته 1.315.225 جنيهًا، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الانشائية والتطويرية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، ملعب كرة اليد، حيث شهد تدريبات فرق كرة اليد بالنادي، وتم افتتاح الملعب الخماسي والذي تم انشائه من قبل موازنة وزارة الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية 1.300.00، كما تفقد أكاديميات كرة القدم بالنادي، والتقط الصور التذكارية مع فرق الأكاديميات.

وفي سياق متصل وضمن الافتتاحات المدرجة ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية، تم افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بإجمالي عائد استثماري 10.57.975 جنيها لمدة 15سنة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة بأولاد صقر.