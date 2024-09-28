بكري: اغتيال نصر الله ضمن مخطط توسيع الحرب لتغيير خرائط دول المنطقة

عقب الإعلامي مصطفى بكري على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والذي استشهد أمس إثر غارات إسرائيلية عنيفة على المقر الذي تواجد به في الضاحية الجنوبية للبنان.

وكتب بكري على صفحته في تويتر، : “استشهاد السيد حسن نصر الله على يد الصهاينة سيفتح الباب واسعا أمام تطورات خطيرة”.

وتابع: “النتن ياهو يدفع بالمنطقة إلى آتون حرب كبرى، لبنان لن يكون البلد الأخير، تذكروا مقولة النتن عن الشرق الأوسط الجديد”.

وأكمل: “هو يعني جيدا أن إسرائيل ستسعى إلى توسيع الحرب بهدف تحقيق انتصارات وتغيير الخرائط .. فماذا نحن فاعلون ؟!!!!!”.

واستطرد : “إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتياله للسيد حسن نصر الله سيوقف المقاومة، فهو واهم، المقاومة ستزداد اشتعالا، ولن تقتصر فقط على حزب الله”.

وأردف: “المقاومة ستتسع بطول الأمة العربية وعرضها، لدينا يقين وثقة أن أصحاب الحق هم المنتصرون، أما عنجهية النتن وادعاؤه بأن يده تستطيع أن تمتد إلى كل دول الشرق الأوسط، فأنا أسأله : ماذا فعلت في غزة سوى قتل الأبرياء، أما أهدافك التي أعلنت عنها ، فلم تحقق منها شيئا”.

إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتياله للسيد حسن نصرالله سيوقف المقاومه ، فهو واهم ، المقاومه ستزداد إشتعالا ، ولن تقتصر فقط علي حزب الله ، المقاومه ستتسع بطول الأمة العربية وعرضها . لدينا يقين وثقه أن أصحاب الحق هم المنتصرون . أما عنجهية النتن وادعاؤه بأن يده تستطيع أن تمتد إلي… — مصطفى بكري (@BakryMP) September 28, 2024

نعى "حزب الله" اللبناني قبل قليل أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال "حزب الله" في بيانه: "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".

وأضاف: "لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".