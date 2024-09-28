وزيرة خارجية أستراليا: لبنان لا يمكن أن يكون غزة أخرى

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن لبنان لا يمكن أن يصبح غزة أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ـ حسب ما أفادت به قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، إن للحرب قوانين وعلى جميع الدول الالتزام بها.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله" في لبنان؛ إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس استهدفت المقر الرئيسي للحزب.

فلسطين وأرمينيا تُوقعان إعلانًا مشتركًا لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، إعلانا مشتركا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية ما بين دولة فلسطين وجمهورية أرمينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، أن "مصطفى" ثمن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين والذي يأتي انطلاقا من الإيمان بمبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، ويعد استثمارا حقيقيا في السلام، وخطوة عملية لدعم حل الدولتين، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الأرمني والفلسطيني، شاكرا أيضا تصويت أرمينيا الإيجابي لصالح القرارات المتعلقة بفلسطين، مؤكدا أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

هذا وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد اجتمع في ختام لقاءاته، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، حيث بحث معهما تنسيق المواقف المشتركة وحشد الجهود فيما يتعلق بالحراك الفلسطيني في المحافل الدولية من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى دعم المساعي الفلسطينية في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والخطوات العملية من أجل تنفيذ القرار الأممي الأخير المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرا.