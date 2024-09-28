فرص عمل جديدة لشباب القاهرة والجيزة.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل، عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين في محافظتي القاهرة والجيزة من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، بشرط ألا بقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 سنة.

أوضحت الوزارة أن فرص العمل المتوفرة في مجال "أخصائي تمويل "، وذلك داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لسكان مناطق:- المرج الجديدة والخانكة وابو زعبل والمرج القديمة وعزبة النخل والخصوص والسلام وعين شمس والمطرية والبدرشين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وظائف جديدة للشباب

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن الوظائف المطلوبة توفر رواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعى، ووثيقة تأمين على الحياة.

وأضافت أن التقديم بفروع المؤسسة لسكان مناطق المرج الجديدة والخانكة وابو زعبل والمرج القديمة وعزبة النخل والخصوص و السلام وعين شمس و المطرية، وذلك الساعة ١١صباحاً بمقر فرع المرج الجديدة شارع البترول بالمرج الجديدة بجوار نزلة الدائرى ناصية موقف بنها برج الحاج رفعت الشعيني، يومى الأربعاء والخميس الموافقين 2 و 3 أكتوبر المقبل.

وموعد التقدم لسكان البدرشين يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر للإناث، والأربعاء الموافق 9 أكتوبر للذكور، وذلك الساعة ١١ صباحاً بمقر فرع البدرشين وعنوانه: شارع معدية البدرشين عمارة رقم ١ أعلى البنك الأهلي المصري على الطريق السريع .

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه يمكن للراغبين فى العمل بتلك الوظائف بالفروع المشار إليها، الدخول على الروابط التالية: محافظة القاهرة https://forms.gle/M1huRctqdaXiwWEUA.

ومحافظة الجيزة https://forms.gle/FgsSACLYpr1Qikt6A، كما يمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414، بالمسؤول أحمد الشيخ.