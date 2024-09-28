"الكوربيه" تحقق في تراجع قضايا تلاعبات سوق المال أمام المحاكم الاقتصادية

تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله، العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.

تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة د. د. عوض الترساوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الترساوي للاستشارات القانونية:

يتضمن الحوار التركيز 40% تراجعا في قضايا تلاعبات سوق المال بسبب إحكام الرقابة

تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... هيئة الأوراق المالية الأردنية تستفيد من التجربة المصرية في تطوير الأسواق المالية...حيث نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال تطوير وتنمية الأسواق المالية لعدد من هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية.

جاء تنظيم ورشة العمل رغبة من هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية في التعرف على التجربة المصرية خاصة في مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز آليات وسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة واستعراض التجربة والخبرة المصرية لمسئولي الدول الراغبة في التعرف على اخر التطورات التشريعية والتنفيذية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تضمن البرنامج التدريبي الذي عقد على مدار ٣ أيام إجراءات وضوابط إصدار الأسهم وعروض الشراء، وإدارة صناديق الاستثمار، والشق الفني والعملي لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة والأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في عملية الرقابة، وقواعد تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال سوق المال، وحكومة الشركات ومتطلبات الافصاح، وكذلك إجراءات التفتيش على الشركات

تناولت الحلقة أيضا .. " مقترح يقدم حلا لأزمة 24 شركة سمسرة غير متوافقة مع معايير الملاءة المالية....حيث علمت "الوفد" أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعا اليوم "الأحد" مع شركات السمسرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم العاملين في سوق الأوراق المالية.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن من ضمن هذه الملفات المطروحة على مائدة الاجتماع أزمة 24 شركة سمسرة غير المتوافقين مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية .

أضافت المصادر أن اللقاء يبحث المذكرة المقدمة من الشركات المتضررة من قرار الرقابة المالية حول الحد الأدنى لحقوق الملكية، حيث تقترح الشركات السماح والابقاء لهم على آلية التداول في ذات الجلسة، ونشاط "T+1"، دون رفع الحد الأدني لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة في مزاولة الشراء بالهامش .

كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارا ينص على "ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً"...أمهلت الرقابة الشركات مدة 6 أشهر بتوفيق اوضاعهم، حيث أنه من المقرر أن تنتهي المهلة 5 نوفمبر القادم 2024.

يبلغ عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 24 شركة، وهو ما انفردت به "الوفد" مسبقا، وهي الشركات التي يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، و من إجمالي 122 شركة عاملة بصورة فعلية في السوق.

كما تتناول الحلقة أيضا .... قمة المشرق السعودية يخطط للاستحواذ على نسبة كبيرة في مجال المختبرات حيث يخطط تحالف قمة المشرق السعودية أن يحتل المركز الثالث في السوق المحلي المصري كمقدم لخدمات المختبرات، والثاني في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

قال المهندس محمود لاشين رئيس تحالف قمة المشرق السعودية- الشريك الرئيسي بريميوم هيلثكير جروب (سيتي لآب سابقا) أن استراتيجية الشركة بنيت على الاستحواذ على 12 شركة في مجال التحاليل الطبية.

أضاف أن قمة المشرق السعودية يستحوذ على 25% من شركة بريميوم هيلتكير ، حيث تمثل 27% من زيادة رأسمال المتوقع لبريميم هيلثكر ستكون نقدية، والنسبة الباقية عبارة عن إصدار أسهم بالأرصدة الدائنة، خاصة أن قمة المشرق السعودية باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة بريميم هيلثكير جروب ستقوم بتغطية اي جزء غير مغطي في زيادة رأسمال الشركة المرتقبة التي ستؤهلها للتحول الي السوق الرئيسي من بورصة النيل خلال الشهور القليلة.

كانت شركة سيتي للتحاليل الطبية، قد قررت تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة، وأن المرهون بموافقة عمومية الشركة ويتضمن أن يكون نص المادة بعد التعديل "اسم الشركة هو بريميم هيلتكير جروب شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري.

كما اعتمد مجلس الإدارة الدراسة المستقبلية المحدثة للشركة والمعدة من لجنة الاستثمار بالتنسيق مع الراعي بما يتماشى مع التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة.

كما رصدت الحلقة ..... الصفاة الكويتية تخطط للتوسع في الاستثمار بالسوق المحلي عبر "الجذور" للسمسرة

انتهت شركة الجذور لتداول الأوراق المالية المملوكة بنسبة 70% لشركة الصفاة للاستثمار الكويتي من عملية الهيكلة الشاملة سواء الإدارية أو الفنية أو المالية، شملت الهيكلة تعيين على عزت نائبا لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الجذور، مع تأسيس إدارة للرقابة الداخلية، وإدارة العمليات.

قال "عزت" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن مجلس إدارة شركة الجذور والمساهمين يخططون إلى تشكيل كيانا استثماريا كبيرا، ضمن استراتيجية الشركة القائمة على ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية بالسوق المصري.

أضاف "عزت" أن شركة "الصفاة" المالكة تعتزم العمل على تحقيق استراتيجيتها القائمة على 4 محاور رئيسية تتمثل في ضخ مزيدا من الأموال عبر صناديق الاستثمار، وكذلك إنشاء إدارة للبحوث المالية، والفنية، وأيضا تأسيس إدارة تسويقية بصورة مباشرة، ومن خلال أيضا وسائل التواصل الاجتماعي بهدف العمل على استقطاب المزيد من العملاء وتعزيز قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات.

أشار "عزت" إلى حرص مجلس إدارة الشركة على تنفيذ الاستراتيجية باحترافية كبيرة من أجل التقدم في مراكز ترتيب شركات السمسرة من حيث زياده التداول في سوق داخل المقصوره او التوسع فى عمليات نقل الملكيه والصفقات وايضا عمليات القيد والحفظ المركزي لتكون ضمن 20 شركة الكبار بالسوق، خاصة في ظل برنامج الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية المزمعة خلال الفترة القادمة...يذكر أن شركة الصفا للاستثمار مقيدة ببورصة الكويت وتمتلك 70% من شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، و30% في الشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي.

كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 31500 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

كما تتوقع "رمسيس" أن تمثل منطقة 31000 نقطة مستوى مقاومة، يتطلب أن يستقر السوق أعلاها لفترة طويلة....كما تتوقع أيضا أن يمثل 29800 نقطة منطقة دعم للمؤشر الرئيسي.