إصابة 3 مواطنين فى حادث على طريق العريش الدولي

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق العريش الدولي بالقرب من قرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ المستشفى، لعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، فيما تتراوح الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة القنطرة شرق الي مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين، وتم إبلاغ مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللؤاء محمد عامر بالحادث