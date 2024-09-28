وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس إدارة الجنوب

تفقد الدكتور سامي فضل وكيل مديريه التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية يرافقه أحمد الشريف مدير إدارة جنوب وذلك للمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم، على زيارة عددًا من الفصول، واستمع إلى الطلاب، مشيدًا بانضباط وانتظام العملية التعليمية عقب تفقد فصول دراسيه مختلفة.

وأكد وكيل المديرية، أهميه التحصيل العلمي منذ البدايه والتركيز في الحصص الدراسية وتأكد من تسلم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بحيث لا ربط بين المصروفات وتسليم الكتب الدراسية

وأشاد في الوقت نفسة بمستوى التحصيل حيث ناقش مع الطلاب عددا من المواد الدراسية، كما تفقد الحجرات الدراسيه المختلفة الى جانب دورات المياه للاطمئنان على نظافه المدرسة و توفير الاجواء المناسبة للعملية التعليمية

واطمئن على وجود جدول مدرسه بالاماكن المخصصة له داخل كل فصل بالاضافة الى الاطمئنان على عمليه توافر المعلمين وسد العجز في هيئة التدريس

وأكد وكيل المديرية أن عذة الجولات تأتي تنفيذ لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء طيار اركان حرب اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية