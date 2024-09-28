انتظام الطلاب يالمدارس في الأسبوع الثاني بأبوتشت

قام المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم السبت 28 أغسطس الجاري يرافقه احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام بجولة تفقدية إلى مدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لتحديد مدي انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط الإداري في العام الدراسي الجديد 2025/2024م .

وتفقد مدير عام الإدارة خلال جولته بمتابعة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل وكذا قاعات رياض الأطفال والمعامل والمكتبة المدرسية والفناء المدرسي وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليًا وخارجيًا واطمأن على استلام الكتب وتنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع تحاور المدير العام مع الطلاب وتجاذب معهم بالشرح بعد تهنئتهم بالعام الدراسى الجديد وأوصاهم بالاهتمام بالعلم منذ اللحظة الأولى من بدء الدراسة وحسن التعامل فيما بينهم واحترام المعلمين والالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة ومقدرات الوطن وأوصى بالاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية بخانس

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه بخانس التابعة لمركز أبوتشت.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استهدفت 1250 مواطن، فيما نفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 200 أسرة ، و نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استهدفت 156 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استهدفت 200 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 50 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، و ذوي الهمم ، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 64 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة، ندوة إرشادية زراعية لعدد 100 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 1100 مواطن. كما نظمت وحدة السكان عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استهدفت 68 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 45 مواطن .

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 385 طفل وشاب، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 200مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 409 مواطن.