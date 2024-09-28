جامعة المنصورة تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

نظمت جامعة المنصورة، اليوم السبت، حفل استقبال بـ 3 كليات بالعام الدراسى الجديد 2024-2025 م، كلية الطب والطب البيطري والتجارة .

وحرص الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب على المشاركة في طابور الجوالة ورفع العلم مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يدرس بالجامعة 180 ألف طالب ب 18 كلية.



وشارك في حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب، الدكتورأشرف شومة عميد الكلية عميد الكلية، الدكتور وليد الطنطاوى الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية و رؤساء الاقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الجدد والقدامي.



وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر، التهنئة الطلاب بمناسبة بدء العام الجديد، وأعرب عن سعادته لوجوده معهم بحفل الاستقبال، مؤكداً أن هدف الجامعة بناء الانسان وبناء الشخصية من خلال تقديم العلم والثقافة وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة في المبادرة الرئاسية بداية لبناء الانسان المصرى كما تعمل الجامعة على اعتدال الفكر من خلال تقديم العديد من الندوات التثقيفية والزيارات للمشروعات القومية.



كما أكد على أهمية أن يفخر كل طالب بانتمائه لجامعة المنصورة العريقة وتعد الجامعة الحكومية الوحيدة التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهى الأولى بين الجامعات في التحول الرقمى،

وأشار إلى أن كلية الطب من الكليات المتميزة محليا وإقليميا ودوليا والتي تم اعتمادها 3 مرات وبها العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وتضم الكلية نخبة من العلماء والباحثين المشهود لهم بالعلم والتميز في المحافل الدولية وأن الطالب الجامعي شريك في عملية التعليم، و يجب أن يتميز بالفضول العلمي الذى يؤهله لتطوير قدراته العلمية، وأن يشارك في كافة الفعاليات داخل الجامعة لتنمية مهارته وقدراته العلمية والثقافية والفنية.



وأعرب الدكتورمحمد عطية، عن سعادته لوجوده مع الطلاب بحفل الاستقبال وتمنى لهم قضاء فترة جامعية مميزة، ودعاهم للفخر بكليتهم وبمهنتهم، والعمل على صقل مهاراتهم والاشتراك في مختلف أنشطة الكلية والجامعة، ودعاهم للتحلي بالأخلاق والآداب الجامعية، ودعتهم للمحافظة على الوقت وتحصيل العلم النافع.

واختتمت الفاعليات بافتتاح معارض أعمال طلاب الكلية والتقاط الصور التذكارية.



وافتتح معرض الأنشطة الطلابية والأعمال الفنية بكلية التجارة بحضور الدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميد الكلية و الوكلاء، وتضمنت الفعاليات عرض طابور الجوالة ورفع العلم مع بداية العام الدراسي الجديد وجولة تفقدية لمختلف الأنشطة الطلابية



وشارك الدكتورمحمد عطية البيومى بحفل الاستقبال بكلية الطب البيطرى بحضور الدكتورة مها العشماوى عميدة الكلية والوكلاء .



وهنأت الدكتورة مها العشماوى الطلاب ببدء العام الدراسي، ودعتهم للتحلي بالأخلاق والآداب الجامعية، ودعتهم للمحافظة على الوقت وتحصيل العلم النافع وأن تخصص الطب البيطرى من التخصصات الهامة للمجتمع المصرى والدولة المصرية كما أشارت الى أهمية تميز خريج الكلية وتواجدهم في العديد من القطاعات الهامة.