وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع رئيس المالديف سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع رئيس المالديف محمد مويزو، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة قطاعات منها الاقتصادية والسياحية والطاقة المتجددة والمناخ والتجارية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم أن الجانبين، ناقشا خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرضا التعاون في إطار المنظمات الدولية.

ونوه الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، بالعلاقات المتطورة والمتنامية مع المالديف، وحرص الإمارات على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويدعم تطلعاتهما التنموية.

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإماراتي، مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، بحضور نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد، على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج عبد الرحمن غلام الله، ووزيرة خارجية السويد ماريا مالمار ستينرجارد، ووزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، ووزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، ووزير خارجية كوريا الجنوبية جو تيه يول، ووزير خارجية ترينيداد وتوباغو أميري براون، كلا على حدة، وبحث معهم مسارات التعاون الثنائي، والشراكة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والزراعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

وتطرقت المحادثات إلى مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود الأممية المبذولة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

كما تبادل الشيخ عبد الله بن زايد، مع وزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وبحثوا أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.