أنغام في الإمارات احتفالًا بألبوم "تيجي نسيب".. الجمعة

تستقبل الإمارات المحطة الثالثة لـ أنغام على واحد من أكبر مسارحها الغنائية.

موعد ومكان حفل أنغام في الإمارات سبتمبر 2024

يقام حفل أنغام في الإمارات يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي وتبقى عدد قليل من التذاكر أمام الحضور.

قدمت أنغام خلال الأسبوع الماضي حفلا ناجحًا في البحرين قدمت فيه ألبوم تيجي نسيب بالكامل مع إطلالة ذهبية لامعة، بجانب مجموعة من أغانيها بين اللهجة المصرية والخليجية، بحضور ملأ أرجاء المسرح عددًا وتفاعلًا.

جاء ألبوم تيجي نسيب بـ12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.

جاء ألبوم تيجي نسيب بـ12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.

وجاءت قائمة الأغاني كالآتي:

“هو أنت مين، وبقالك قلب، بنعمل حاجات، اسكت، خليك معاها، مكانش وقته، تيجي نسيب، القلوب أسرار، إيه الأخبار، كان بريء، هقولك إيه”

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد:

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

ألبوم أنغام من إنتاجها الخاص:

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام التي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020

كانت آخر الألبومات الغنائية لأنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لا تستغرب،آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء" بدر بن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد، تركي آل الشيخ، الجادل، قوس"، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

اسبقه بعامين ألبوم خليجي آخر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم: "لا تهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

ألبوم “حالة خاصة جدا” 2019

أما على صعيد اللهجة المصرية طرحت أنغام ألبوم “حالة خاصة جدا” في 2019، والذي حقق نجاحًًا جماهيريًا ضخمًا، وتتلقى أغانيه إلى الآن تفاعلًا كبيرًا في الحفلات الغنائية، ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم:"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين "خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين "أحمد إبراهيم، نادر حمدي".

سجل أغاني أنغام المنفردة خلال 4 سنوات:

واصلت أنغام إصداراتها من الأغاني المنفردة طوال 4 أعوام السابقة، ومنها “هو نفس الشوق، هتشتاقوا، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، لوحة باهتة، عشان أرضيك، نسينا نعيش”، وختامها مع أغنية “سيبك إنت”.