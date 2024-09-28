مدير عام تعليم المنشأه يوجه بعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات

تفقد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين خلاب جولة ميدانية المنظومة التعليمية بمدرسة النظام الإبتدائية للإطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وانضباط العمل وانتظامه وإلتزام العاملين بتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية.

وشدد مدير عام الإدارة خلال متابعته على إتمام إعداد قوائم الفصول والجداول المدرسية داخل الفصول الدراسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين وضرورة رفع علم الجمهورية بفناء المدرسة وأعلى المبنى المدرسي وغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب وذلك وفقاً للكتاب الدوري وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤ م والخاص برفع العلم المصري على المباني الرئيسة للوزارات والمحافظات والمؤسسات التابعة للدولة في منتصف المبنى في مكان ظاهر ولائق .

وأكد محمد أبو الفضل علي خلال جولته على عدم ربط تسليم الكتب بتسديد المصروفات الدراسية بل يجب أن يكون الكتاب في يد كل طالب منذ اليوم الأول للدراسة مشيراً إلى ضرورة زيادة إرشادات الأمن والسلامة بالمدارس وعدم تواجد أى من المعلمين أو الطلاب داخل المكتبة دون التسجيل فى سجل المترددين ووجه بضرورة وجود برنامج إلكتروني لخريطة فهرسة الكتب وتصنيفها داخل المكتبة المدرسية لتسهيل عملية الوصول لأماكن الكتب.

وفي سياق متصل شدد مدير عام إدارة المنشاه التعليمية على تفعيل القرار الوزاري رقم ١٥٠ بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكافة المؤسسات التربوية بالمنشاه والذي ينص على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة بهدف تحقيق الإنضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية موضحاً أن لانضباط الطلاب داخل المدرسة أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وتطوير طرق التدريس.

وأوضح نقيب المعلمين أن لائحة الانضباط المدرسي تهدف إلى حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لقيام كل منهم بدوره ومسئولياته وواجباته على الوجه الأكمل وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لتحقيق أهدافها المنشودة والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها للحد من المشكلات الطلابية.