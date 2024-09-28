وزير الشباب يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب أحمد عرابى بالزقازيق

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اليوم السبت، أعمال التطوير والاحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب أحمد عرابى بالزقازيق، والذى تقدر تكلفته بنحو 477.452 جنيهًا.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج لتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من النشء والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه يتواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية، ويسير بخطى ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية في توفير البنية الرياضية والشبابية، والتي تتكفل لهم بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشات، والتي يتم العمل علي تطويرها وتنميتها، ليستفاد بها الشباب والأسرة المصرية.

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فقرة فنية تمثل وقفة الزعيم والقائد أحمد عرابى قائد الثورة العرابية، والتى جاءت فى سياق احتفالات محافظة الشرقية بعيده القومى، متابعًا أنشطة الأكاديميات والفرق الرياضية بمركز الشباب (الكاراتية - كرة القدم)، وتم التقاط الصور التذكارية مع الفرق والأكاديميات الرياضية الموجودة بمركز الشباب.

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