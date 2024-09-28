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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي: تقديم برامج دراسية بينية حديثة في الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الدولة المصرية بدعم جهود تطوير الجامعات الحكومية وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل. 

جاء ذلك خلال حضوره اليوم السبت، مجلس جامعة حلوان على هامش زيارته للجامعة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي 2024/2025، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. 
 

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الجامعات الحكومية تتمتع بوجود كوادر بشرية قادرة على إحداث تطوير عصري في المنظومة التعليمية.

 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تدعم جهود الجامعات في تطوير البرامج الدراسية، لتسهم في تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، بالإضافة إلى عقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية. 

ونبه وزير التعليم العالي بأن ذلك يستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

تنوع مؤسسات التعليم العالي

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن وجود تنوع كبير في المؤسسات التعليمية (جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية جامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الدولية، بالإضافة إلى المعاهد) يساهم في وجود تنافسية في تقديم أفضل البرامج الدراسية مما يساهم في تحسين جودة التعليم المُقدم للطلاب، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى استمرار الوزارة في دعم جهود الجامعات لعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية المرموقة، وإتاحة برامج دراسية مزدوجة الشهادة، إذ يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المصرية وشهادة من الجامعة الأم. 

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك سيسهم في تقديم برامج تعليمية دولية ويعمل على تشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.


 

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